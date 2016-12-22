В Греции на рыболовецком судне изъяли 1,3 т каннабиса стоимостью €15 млн

Береговая охрана Греции изъяла 1,3 т обработанного каннабиса стоимостью €15 млн на иностранном рыболовецком судне Celine Star возле греческого острова Крит. Об этом сообщает телеканал ERT.

Французская таможня 1 марта сообщила в управление по борьбе с наркотиками и контрабандой береговой охраны Греции о подозрительном судне, находящемся в море к югу от Крита. На поиски Celine Star ушло три дня, в операции принимали участие несколько патрульных катеров, с воздуха их прикрывал вертолет Европейского агентства по охране границ Frontex. Утром 4 марта судно было обнаружено в 60 милях к юго-востоку от острова и затем задержано.

Впоследствии правоохранители установили, что Celine Star вышло из порта сирийской Латакии и направлялось, предположительно, в один из европейских портов. Команда утверждала, что отправилась в море на рыбалку, однако на судне отсутствовали орудия лова. Береговая охрана изъяла наркотики и арестовала четверых членов экипажа, все они являются выходцами из Сирии.

Накануне полиция Бразилии изъяла 1,5 т кокаина, наркотики были спрятаны в контейнеры в порту Рио-де-Жанейро. В бразильском МВД заявили, что это было «одно из самых больших изъятий наркотиков» в истории города.

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