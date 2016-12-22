Один человек погиб при столкновении поезда и легковушки в Подмосковье

Один человек умер и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с поездом в Дмитровском районе Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Водитель легковушки Renault допустил столкновение с поездом на железнодорожном переезде в 10:47 по мск. ЧП произошло в районе платформы «Орудьево».

На месте происшествия работают полицейские.

По данным пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), ДТП произошло на перегоне Каналстрой — Вербилки Савеловского направления на регулируемом переезде. При исправной работе сигнализаций водитель легковушки грубо нарушил ПДД и выехал на пути перед близко идущим поездом № 6306. Машинист поезда, которые ехал по направлению Москва — Савелово, увидев выехавшую на пути машину, засигналил и экстренно притормозил. Из-за близкого расстояния столкновения избежать не удалось. Машину отбросило в кювет.

Согласно предварительной информации, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.

В 11:05 мск поезд продолжил движение по маршруту с задержкой в 25 мин.