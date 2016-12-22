В Брянской области при столкновении машины и поезда погибли четверо

В Брянской области в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским дизель-поездом погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.



Инцидент произошел в Выгоничском районе на железнодорожном переезде 46-го километра перегона Брянск-Льговский — Почеп. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» переезжал пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. В результате погибли водитель автомобиля и трое его пассажиров. Один человек, который находился в машине, выжил и был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По факту произошедшего МВД начало проверку.

На сайте РЖД уточняется, что автомобиль с поездом столкнулись в условиях сильной метели и ухудшенной видимости. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения с автомобилем ему не удалось. Пассажиры поезда и локомотивная бригада в результате инцидента не пострадали. Поезд получил незначительные повреждения, отмечается в сообщении РЖД. Из-за инцидента был задержан пригородный поезд, следующий из города Унеча в Брянск.