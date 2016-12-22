СКР завел дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного главка СКР.

Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, днем 3 марта в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд было найдено тело 42-летнего мужчины с множественными ранами в области туловища и шеи. В настоящий момент следователи устанавливают все причины происшествия и разыскивают подозреваемых в убийстве.

​В конце февраля СКР возбудили два дела по факту убийства мужчины на западе Москвы. По данным следствия, 25 февраля в доме №26 на улице Бакинских Комиссаров было найдено тело мужчины 30–35 лет с огнестрельными ранениями.