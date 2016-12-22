СК завел дело по факту убийства мужчины на западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на западе Москвы. Как сообщается на сайте столичного ГСУ СКР, у погибшего огнестрельные ранения.

По версии следствия, инцидент произошел 25 февраля по адресу: улица Бакинских Комиссаров, 26. Тело мужчины обнаружили местные жители, примерный возраст погибшего — «30–35 лет».

«Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления. Устанавливается личность потерпевшего», — сказано в сообщении. Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В конце января в Москве неизвестный выстрелил из травматического пистолета в мужчину, из-за чего потерпевший скончался. Инцидент произошел у перехода остановки «Славянский бульвар», убийца скрылся с места преступления. В полиции предполагают, что нападение связано с профессиональной деятельностью погибшего.