В Магадане спасатели начали поиски застрявших на льдине рыбаков

Сотрудники экстренных служб отправились в бухту Гертнера в Магадане, чтобы спасти рыбаков, оказавшихся на дрейфующих льдинах. Об этом «РИА Новости» сообщает со ссылкой на главу у​правления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олега Аверьянова.

«Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду», — отметил Аверьянов.

По его словам, спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще 17 смогли выбраться самостоятельно. Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в регионе. Как сообщали спасатели, в прибрежных районах ожидалась в том числе метель.