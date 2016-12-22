Грудинин рассказал о дружбе с владельцем «Крокуса» Агаларовым

Кандидат в президенты и глава «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин в интервью телеканалу «Дождь» рассказал о дружбе с президентом российского холдинга Crocus Group Арасом Агаларовым.

«Когда ему было 50 лет, я ходил к нему на день рождения. А потом один из топ-менеджеров «Крокуса» ходил на свадьбу моего сына», — заявил Грудинин. По его словам, «Совхоз имени Ленина» и Crocus Group совместно отремонтировали муниципальную школу, потратили на ее техническое переоснащение более 40 млн руб., а также построили стадион с искусственным газоном возле учебного заведения.

В 2008 году «Совхоз имени Ленина» и «Крокус» учредили ЗАО «Каширский молл». В уставный капитал со стороны предприятия Грудинина был передан участок площадью 14 га, в обмен «Крокус» предоставил «Совхозу» долю в компании в размере 10%. Позднее на участке был построен торговый центр «Вегас».«Сейчас трудно прогнозировать, но мы надеемся, что это даст больше денег, чем производство картошки, которым мы, кстати, тоже занимаемся», — комментировал бизнес-проект Грудинин в интервью программе «Угол зрения» в 2009 году.