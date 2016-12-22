Юнкер пообещал усилить помощь Евросоюза Украине в 2018 году

В 2018 году Евросоюз готов усилить оказание помощи Украине для проведения системных реформ в стране. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Петром Порошенко, информирует пресс-служба украинского лидера.

Встреча произошла на конференции по безопасности в Мюнхене. «Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы «Восточное партнерство +», — сообщили в пресс-службе. Юнкер заявил, что оказание помощи Украине пройдет в рамках «пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС».

Во время разговора о реализации реформ на Украине Порошенко отметил важность «формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры» в стране. Особо он подчеркнул значимость создания Антикоррупционного суда.

Также Юнкер и Порошенко подняли тему строительства газопровода «Северный поток-2» для поставок российского газа в Европу. Пресс-служба украинского президента сообщила, что собеседники выразили «обеспокоенность» в связи с реализацией проекта, а сам Порошенко назвал его «политическим».​

В декабре 2017 года Европейская комиссия отказала Украине в получении третьего транша финансовой помощи на сумму €600 млн. Отказ был связан с нарушением Киевом обязательств по структурным реформам в управлении и экономике Украины. В частности, одной из причин отказа в перечислении средств стало невыполнение условий в сфере борьбы с коррупцией и помощи переселенцам из Донбасса. До этого Киев уже получил от ЕС два транша размером в €1,2 млрд.