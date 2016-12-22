В конгрессе раскритиковали Трампа за слова о «пожизненном» правлении

Конгрессмен-демократ и член палаты представителей США Ро Ханна подверг критике слова президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего «замечательным» возможное «пожизненное» правление китайского лидера Си Цзиньпина. Об этом конгрессмен написал в своем Twitter.

«Шутка это или нет, но разговоры о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина являются самыми антиамериканскими настроениями, которые мог выразить президент США. Джордж Вашингтон перевернулся бы в своем гробу», — написал он.

Ранее Трамп на закрытой встрече с республиканскими спонсорами в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида восхитился «пожизненным» правлением Си Цзиньпина. «Может быть, мы дадим этому шанс когда-нибудь», — подчеркнул американский президент. Центральный комитет Компартии Китая в конце февраля выступил за изменение Конституции республики и предложил удалить из нее фразу о том, что председатель КНР и его заместитель могут находиться на своих постах не более двух пятилетних сроков подряд.

Си Цзиньпин возглавляет КНР с 2013 года, решение о продлении его полномочий, а также о внесении изменений в Конституцию будет принято на мартовском съезде Всекитайского собрания.