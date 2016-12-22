Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС

Россия выполняет все свои обязательства по снабжению газом потребителей в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Анну-Кайсу Итконен.

«Выполняются все существующие обязательства по поставке и транзиту газа в ЕС», — заявила она. По ее словам, накануне заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович общался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, президентом «Нафтогаза Украины» Андреем Коболевым и министром энергетики России Александром Новаком.

Итконен отметила, что «Нафтогаз» уверил Шефчовича, что ситуация находится под контролем и регулируется после принятия правительством Украины специальных мер. «Нафтогаз» сейчас заключает контракты на поставки дополнительных объемов газа из Польши, чтобы обеспечить стабильное газоснабжение в стране. В свою очередь, Еврокомиссия использовала Европейскую сеть операторов систем транспортировки природного газа для мониторинга и оказания помощи в урегулировании ситуации.

«Министр Новак дал заверения в том, что транзит газа в государства — члены ЕС не находится под угрозой и остается надежным», — добавила Итконен. По ее словам, Шефчовича также предупредили о том, что «Газпром» намерен разорвать все контракты с «Нафтогазом», эта процедура займет некоторое время.

«Комиссия призывает обе стороны участвовать в поиске приемлемого решения данной проблемы. Комиссия готова быть посредником в трехстороннем процессе, который в прошлом оказался эффективным в преодолении разногласий между сторонами», — подчеркнула представитель Еврокомиссии. Она добавила, что Украина и Россия подтвердили свою готовность поддерживать контакты с комиссией.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В ответ «Газпром» объявил о расторжении всех контрактов с Украиной. Вчера, 3 марта, российская компания начала процедуру расторжения контрактов. Коболев назвал расторжение «Газпромом» контрактов «решением Кремля». Вместе с тем ​Новак в ходе переговоров с Шефчовичем заверил, что «транзит газа из России в Европу остается таким же надежным, как и в прошлом».