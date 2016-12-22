Синоптики рассказали о снегопадах и потеплении в Москве

В Москве и области в выходные будут снегопады. Об этом РБК рассказал заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков.

«Ситуация неоднозначная — с одной стороны в субботу, 3 марта, гребень антициклона, высокое давление, а с другой, юго-западной области подходит атмосферный фронт, он заденет юг Московской области, будет побольше снега», — сказал он.

В Подмосковье, по словам Цыганкова, выпадет от 1 до 6 мм снега, в Москве — до 4 мм. Температура при этом повысится, днем будет в пределах минус 10, также ожидается порывистый юго-восточный ветер до 9–12 м/с.

«В понедельник, 5 марта, ожидается высокое атмосферное давление, в ночь на вторник вновь похолодает — будет вновь до минус 20», — добавил Цыганков. К 8 марта температура вновь вырастет, до минус 1–5 градусов.

Вечером 2 марта Гидрометцентр объявил в ЦФО штормовое предупреждение на 3 и 4 марта из-за снегопада и метелей.