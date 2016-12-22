Путин призвал строить счастье для будущих поколений россиян

Нужно добиться, чтобы следующие поколения россиян были счастливы. Об этом кандидат в президенты России Владимир Путин заявил, выступая на митинге в его​ поддержку.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели: мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее. Потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы!» — сказал Путин.

«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — подчеркнул Путин.

Митинг в поддержку кандидатуры Путина прошел на московском стадионе «Лужники» 3 марта. В нем участвовали артисты и доверенные лица кандидата. Вел встречу журналист Дмитрий Губерниев.