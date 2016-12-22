Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Центральной России

В центральной части России в выходные, 3 и 4 марта, объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадом и метелями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем 3 марта ожидаются сильные снегопады в Смоленской, Брянской, Курской и Белгородской областях. В Курской области он местами будет очень сильным, в отдельных районах ветер порывами до 18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы.

4 марта снегопад пройдет в большинстве ​областей Центральной России, в том числе в Москве и Подмосковье. Также синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15–20 м/с, метели, снежных заносах на дорогах, местами возможна гололедица.

Штормовое предупреждение по Курской области также опубликовано на сайте регионального управления МЧС.

Ранее, 2 марта, синоптики сообщили РБК, что март в Москве будет более холодным, чем положено по климатическим нормам, но солнечным.