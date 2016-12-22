У сотрудника дагестанской таможни при обыске изъяли миллион рублей

В служебных кабинетах Магарамкентского таможенного поста (Дагестан) и республиканского управления Россельхознадзора прошли обыски. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур Магарамкентского таможенного поста обнаружены деньги — в общей сложности более 1 млн руб. и доллары (точная сумма не указывается).

Накануне стало известно о задержании начальника одного из отделов таможни. Имя и название отдела не назывались.

2 марта был задержан замглавы дагестанского управления таможни Араз Галимов. По словам источника РБК, близкого к правительству республики, его заподозрили в причастности к контрабанде через азербайджанскую границу.

О возможной причастности дагестанских таможенников к незаконной переправке товаров через границу в ноябре говорил и.о. главы республики Владимир Васильев.

В начале года в республике прошла масштабная антикоррупционная проверка с участием сотрудников Генпрокуратуры. 10 февраля заместитель генпрокурора Иван Сыдорук рассказал, что на тот момент власти возбудили 71 уголовное и 433 административных дел по нарушениям в Дагестане.