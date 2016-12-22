Американский математик высчитал сроки начала третьей мировой войны

Математик из Колорадского университета в Боулдере​ (США) Аарон Клаузет вычислил предельные сроки начала третьей мировой войны. Исследование опубликовано в журнале Science Advanced.

По словам ученого, для расчетов использовались данные за период с 1823 по 2003 год. За это время произошло 95 крупных международных конфликтов. При этом только пять из них пришлись на промежуток с 1940 по 2003 год.

Компьютерная модель проанализировала войны исследуемого периода и учла их частоту и степени «тяжести» (локальные и большие).

Анализ закономерностей показал, что крупное межгосударственное вооруженное столкновение должно произойти до 2150 года.

Чтобы тенденции, сложившиеся за последние столетия, изменились, период «длительного мира» должен продолжаться от 100 до 140 лет.

В октябре 2017 года американский сенатор Боб Коркер заявил, что угрозы президента страны Дональда Трампа другим государствам могут стать причиной третьей мировой войны. Трамп ответил, что Соединенные Штаты «сейчас на правильном пути».