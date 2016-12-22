Госдеп США призвал «Газпром» возобновить поставку газа через Украину

России необходимо возобновить поставки газа через Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на странице ведомства в Twitter.

«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — написала она. Нойерт подчеркнула, что Россия «должна доказать, что она надежный поставщик газа».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 марта заявил, что компания приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Он отметил, что речь идет не только о расторжении контракта на поставку газа украинским потребителям, но и о расторжении договора на транзит газа в европейские страны. Эти контракты должны были действовать до конца 2019 года.

Такое решение Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома». Он отметил, что арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением состояния экономики Украины. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — подчеркнул председатель правления российской компании.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК отметил, что, ​несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, компания не будет прекращать транзит газа через республику в ближайшее время.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Украины сумма сократилась до порядка $2,56 млрд. Кроме того, арбитраж отказался удовлетворить требования российской компании, которые касаются штрафов за незаконно отобранные Киевом объемы транзитного газа. Решение суда в Киеве назвали «победой».

Главный коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 2 марта рассказал, что компания планирует в скором времени направить «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа.