Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,54 EUR Нал. 70,67 69,61 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9164,50 -463,50 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,77 -1,10% DJIA 25223,59 -0,44% Nasdaq 7607,19 +0,61% FTSE 7214,76 -0,13%
Госдеп США призвал «Газпром» возобновить поставку газа через Украину
Лента новостей
Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество
Госдеп США призвал «Газпром» возобновить поставку газа через Украину
Экономика, 03 мар, 06:49
0
Госдеп США призвал «Газпром» возобновить поставку газа через Украину

России необходимо возобновить поставки газа через Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на странице ведомства в Twitter.

«Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что «Газпром» будет поставлять газ по транзитному трубопроводу Украины в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — написала она. Нойерт подчеркнула, что Россия «должна доказать, что она надежный поставщик газа».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 2 марта заявил, что компания приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Он отметил, что речь идет не только о расторжении контракта на поставку газа украинским потребителям, но и о расторжении договора на транзит газа в европейские страны. Эти контракты должны были действовать до конца 2019 года.

Такое решение Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома». Он отметил, что арбитраж аргументировал свое решение резким ухудшением состояния экономики Украины. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, в такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — подчеркнул председатель правления российской компании.

Крупнейший клиент «Газпрома» в ФРГ оценил последствия от спора с Украиной
Бизнес

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в разговоре с РБК отметил, что, ​несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, компания не будет прекращать транзит газа через республику в ближайшее время.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом задолженности Украины сумма сократилась до порядка $2,56 млрд. Кроме того, арбитраж отказался удовлетворить требования российской компании, которые касаются штрафов за незаконно отобранные Киевом объемы транзитного газа. Решение суда в Киеве назвали «победой».

Главный коммерческий директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 2 марта рассказал, что компания планирует в скором времени направить «Газпрому» письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа.

Теги: «Газпром» , Госдеп США
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
«Нафтогаз» направит «Газпрому» письмо о пересмотре тарифа на транзит газа Бизнес
«Газпром» объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной Экономика
Крупнейший клиент «Газпрома» в ФРГ оценил последствия от спора с Украиной Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.