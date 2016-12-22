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Путин рассказал о прогулках по городу инкогнито
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Путин рассказал о прогулках по городу инкогнито
Политика, 02 мар, 20:31
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Путин рассказал о прогулках по городу инкогнито

Медиафорум Общероссийского народного фронта, проходящий в Калининграде, закончился ответами Владимира Путина на вопросы в формате «блиц». Один из вопросов касался того, гулял ли он когда-либо по улицам города «неузнанным». Президент ответил утвердительно, передает корреспондент РБК.

Путина спросили, готовит ли он сам, он ответил утвердительно, уточнив, что готовит салат. «Он такой вкусный, потом угощу», — пообещал президент. На вопрос о лучшем отдыхе глава государства ответил: «Смена деятельности».

Путина также спросили, что он делает перед новогодним выступлением президента, на это он ответил, что «тоже ждет» обращения. Еще один вопрос касался того, какой исторический период он хотел бы изменить — Путин сказал, что развал Советского Союза. Ранее президент называл это «крупнейшей геополитической катастрофой XX века».

Последний вопрос касался того, в какой исторический период Путин хотел бы жить. «Сейчас. Все мои предки были крепостными, а я президент», — ответил он.

В ходе медиафорума Путин также ответил на вопрос о борьбе с коррупцией в Дагестане. Глава государства сказал, что борьба с ней в республике будет продолжена. 

Кроме того, президент предложил подумать о статусе журналистов в горячих точках. По его словам, непонятно, стоит ли на сотрудников СМИ распространять статус сторонников боевых действий, так как они не участвуют в них, а освещают. «Может, что-то более существенное изобрести?» — задал он риторический вопрос. 

Теги: Владимир Путин , Общероссийский народный фронт
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