Минтранс назвал сроки обсуждения досрочного открытия моста в Крым

Обсуждение возможного досрочного открытия движения по автомобильной части Крымского моста состоится после прекращения непогоды в районе Керченского пролива. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

«Вопросы более раннего открытия моста будут рассмотрены позже, после прохождения пикового периода неблагоприятных погодных условий, которые, как правило, заканчиваются в марте», — приводит слова министра «Интерфакс». Соколов напомнил, что, согласно контракту, движение по автомобильной части моста должно открыться в декабре 2018 года.

Накануне РБК со ссылкой на проект госконтракта по содержанию моста и подходов к нему, который Росавтодор планирует заключить с подрядчиком, писал, что автомобильное движение по мосту в Крым может быть запущено в мае. В проекте контракта говорилось, что срок его исполнения — с момента заключения, «но не ранее 00:00 1 мая 2018 года».

В беседе с РБК представитель Росавтодора сказал, что «строительство Крымского моста ведется в графике, по ряду направлений есть задел». Точных сроков он не назвал. В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что мост в Крым для автомобильного движения будет открыт «через несколько месяцев».