Антонов исключил улучшение «в одночасье» отношений России и США

Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман признали, что отношения между Москвой и Вашингтоном «улучшить в одночасье» нельзя. Об этом заявил российский дипломатический представитель, передает ТАСС.

«К сожалению, было признано, что в одночасье, увы, сделать это невозможно», — сказал Антонов, говоря об улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, необходимо предпринять «много усилий с обеих сторон».​​

Хантсман и Антонов провели встречу в резиденции российского посла в четверг, 11 января. Дипломатический представитель России отметил, что встреча была конструктивной и «хорошей». Он сказал, что считает Хантсмана «умным, толковым профессионалом» и позитивно оценивает настрой американского посла на развитие отношений между США и Россией. Российский посол рассказал, что во время переговоров с Хантсманом они перешли на «ты».

Антонов отметил, что в ходе встречи с американским послом они проанализировали «все двусторонние озабоченности» и проблемы. Дипломатические представители обеих стран наметили, «совместные шаги», направленные на улучшение российско-американских отношений, что «очень важно».