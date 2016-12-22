Опубликовано видео обмена пограничниками между Россией и Украиной

Федеральная служба безопасности опубликовала видео обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на украинских Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в погранпункте Нехотеевка (Белгородская область). Запись опубликовало «РИА Новости».

Видео: ФСБ России

На кадрах запечатлен момент встречи на КПП и передачи пограничников. В конце записи они садятся в микроавтобус и уезжают.

Об обмене первым сообщил президент Украины Петр Порошенко. Позже ФСБ подтвердила информацию об обмене.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль удовлетворен завершением операции. Он подчеркнул, что обмен произведен «во многом благодаря» усилиям представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, который был в Москве 22 февраля.

Россияне Кузнецов и Кулуб были задержаны украинскими силовиками после того, как во время выполнения задания в Крыму заблудились и случайно зашли на украинскую территорию. Их содержали в херсонском СИЗО с июня 2017 года.

Украинцы Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь были задержаны в октябре за незаконное пересечение российской границы в Брянской области. Украинские власти отрицают эту версию и заявляют, что сотрудники были похищены.