Знакомые Рыбки и Лесли рассказали об угрозах в тайской тюрьме

Ответчикам по иску бизнесмена Олега Дерипаски Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли) угрожали в иммиграционной тюрьме в Бангкоке, вместе с ними в камере находятся более 100 человек. Об этом РБК сообщил их знакомый Павел Юнко.

«Мы проведали Настю, Алекса и других ребят. Условия в тюрьме очень плохие, в одной камере содержатся больше 130 человек. У них конфисковали телефоны и под предлогом, что сильно побьют в случае отказа, просили дать пароли от телефонов. Пароли они не дали», — сказал Юнко.

​Другой знакомый задержанных подтвердил, что им поступали угрозы в тюрьме. «Пришли люди, которые задерживали всех в отеле. В довольно жестком тоне, с угрозами просили пароли от телефонов и ноутбуков. Никто ничего не дал в итоге», — сказал собеседник РБК. Задержанные рассказали ему, что лечь в камере некуда и задержанные мужчины спят «полусидя-полулежа». «Девочкам проще, хватает места протянуть ноги, но не более. Дали им три тонких пледа. Один на пол, другой под голову и третьим укрываться», — отметил знакомый задержанных.

28 февраля знакомые ответчиков по иску Дерипаски доставили в посольство США в Бангкоке их просьбу о политическом убежище в Америке. «У нас есть важная для США информация, и мы очень рискуем нашими жизнями», — написал Лесли в своем прошении. Представитель посольства заявил РБК, что «такие политические вопросы не подлежат огласке». 27 февраля Рыбка заявила, что готова предоставить американским журналистам информацию о вмешательстве России в выборы в США. Она обратилась к «уважаемой американской прессе» и предложила ей рассказать «все эти недостающие пазлы» о «связи наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США».

Полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан 25 февраля. В российском посольстве в Таиланде пояснили РБК, что проведение тренингов подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности.

В правоохранительных органах Таиланда, в свою очередь, заявили, что группа задержанных нанесла ущерб репутации страны. Представитель полиции сообщил, что ведомство борется с преступлениями, которые совершают иностранцы, а также отслеживает, чтобы они не находились в стране дольше, чем предусматривает виза.

Рыбка и Лесли — ответчики по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Иск был подан после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об отдыхе заместителя председателя правительства России Сергея Приходько на яхте Elden, принадлежащей Дерипаске. Расследование основано ​на фото и видео из Instagram Рыбки и на данных из ее книги.