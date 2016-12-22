Причиной отравления кадетов в Красноярске стал норовирус

Острая кишечная норовирусная инфекция стала причиной отравления 25 курсантов Красноярского кадетского корпуса имени Александра Лебедя. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Управление надзорного ведомства проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В кадетском корпусе, где произошло отравление, проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Назначена дезинфекция в столовой и корпусах, где находились заболевшие.

В ходе проверки кадетской школы ведомство выявило нарушения санитарного законодательства. Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц учебного заведения.

Об отравлении 13 учащихся кадетского корпуса в Красноярске стало известно 1 марта. Два человека были госпитализированы. Позднее число заболевших увеличилось до 45, сообщалось на сайте главного следственного управления СКР по краю. В главке возбудили по факту отравления подростков уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение товаров, выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

По предварительным данным, 45 учеников 5–6-го классов отравились едой. Один мальчик поступил в инфекционное отделение детской городской больницы. После осмотра остальных детей врачи сообщили, что состояние их здоровья не вызывает опасения.

На место ЧП выехали и.о. руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Александр Расстрыгин и сотрудники краевого управления Роспотребнадзора. В столовой изъяли образцы еды, были допрошены повара и воспитатели учреждения. Еду для кадетов готовило КГКУ «Центр питания», сотрудники которого также опрашиваются следователями.

«Интерфакс» со ссылкой представителя учебного заведения сообщил, что 2 марта из больницы выписали кадета, который был госпитализирован накануне.