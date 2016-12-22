В Красноярске отравились 13 воспитанников кадетского корпуса

В Красноярске отравились 13 учащихся кадетского корпуса, двоих из них госпитализировали. Об этом Следственный комитет России (СКР) сообщил в своем Telegram-канале.

Двоих воспитанников доставили в инфекционное отделение детской больницы, уточнили в СКР. «В столовой изъяты образцы еды, опрашиваются повара и воспитатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Заместитель директора по учебной работе Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя Галина Сергеенкова сообщила РБК, что в настоящий момент в здании работают инфекционисты. «Они устанавливают причины отравления, но никакой сложной, страшной ситуации нет», — заверила она.

В январе в подмосковных Люберцах отравились не менее 16 учеников кадетской школы.

