Пассажиру рейса Женева — Москва предъявили обвинение в дебоше

Следователи возбудили уголовное дело против пассажира Андрея Зубкова, который устроил дебош на рейсе «Аэрофлота» SU 2381 Женева — Москва 23 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Дело возбудили по ст. 213 (хулиганство) и ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК России.

По данным пресс-службы, 24 февраля Зубков был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Его арестовали на 10 суток.

«Аэрофлот» сохраняет непримиримую позицию по отношению к авиахулиганам. «Ставя безопасность и комфорт пассажиров превыше всего, авиакомпания намерена и впредь жестко пресекать любые попытки нарушения общественного порядка на борту», — говорится в сообщении компании.​ Хулиганство и аморальное поведение на борту создают дискомфорт и вызывают психологический стресс у пассажиров, поясняют в «Аэрофлоте».

По словам заместителя гендиректора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, согласно российскому законодательству, которое позволяет авиакомпаниям отстаивать право на безопасный полет, «Аэрофлот» и впредь планирует настаивать на привлечении к ответственности деструктивных пассажиров. С июня 2018 года авиакомпании смогут законно включать нарушителей в черные списки и в будущем отказывать им в перевозке, уточнил он.

О задержании пассажира рейса Женева — Москва в Шереметьево сообщила 23 февраля официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк. После вылета из аэропорта Женевы пассажир употреблял спиртное и начал приставать к пассажирам, оскорблять их. По прибытии в Шереметьево его задержали сотрудники транспортной полиции. В ходе разбирательства и опроса мужчина вел себя агрессивно и ударил в лицо сотрудника транспортной полиции. После этого его задержали и доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и направили на медосвидетельствование.

Ранее в России заработала новая редакция статьи о хулиганстве, в которую был добавлен пункт о нарушении общественного порядка на транспорте, в том числе на воздушном. Таким образом нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.