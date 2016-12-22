Янукович назвал закон о реинтеграции Донбасса «продолжением войны»

Бывший президент Украины Виктор Янукович во время пресс-конференции в Москве, трансляцию которой ведет телеканал «112 Украина», предупредил, что Киев может пойти на силовую операцию по возвращению территорий самопровозглашенных республик. По его мнению, к этому Киев толкает закон о реинтеграции Донбасса.

«Закон о реинтеграции Донбасса — это закон продолжения войны. Власть в очередной раз расписалась в полной недоговороспособности. Нет желания идти мирным путем. Мнение жителей Донбасса полностью игнорируется», — заявил экс-президент Украины.

Янукович добавил, что принятый закон «полностью исключает выполнение минских соглашений». «Киев продолжает читать текст соглашения в том порядке, который удобен им, однако это не способствует установлению мира», — сказал он.

Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу на Украине 24 февраля. В нем самопровозглашенные республики Донбасса провозглашаются «территориями, оккупированными Россией». В МИД России заявили, что закон «фактически перечеркнул минские соглашения. «В Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.