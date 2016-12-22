Проект о запрете выгонять безбилетников на мороз внесен в правительство

Законопроект Министерства транспорта о запрете перевозчикам высаживать из транспорта безбилетников, если при этом возникнет угроза их жизни и здоровью, прошел межведомственное согласование и внесен в правительство. Об этом замглавы ведомства Николай Асаул сообщил в ответ на депутатский запрос Антона Горелкина, передает ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что закон предусматривает возможность высадить безбилетника, отказавшегося платить штраф, за исключением случаев, когда это создает угрозу для жизни и здоровья. Инициатива «прошла межведомственное согласование, поддержана Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства», говорится в письме Асаула, копия которого есть в распоряжении агентства.

В декабре 2016 года детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась к министру транспорта Максиму Соколову с просьбой законодательно запретить контролерам общественного транспорта высаживать детей, не имеющих билета, на мороз. По ее мнению, такие действия подпадают под статьи УК об оставлении в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако в законопроекте речь идет не только о несовершеннолетних, а обо всех пассажирах.

В ноябре 2016 года в Москве кондуктор высадил из трамвая девочку, страдающую хроническим заболеванием, так как у нее не было документа, удостоверяющего личность и подтверждающего льготы.

В январе 2013 года в Барнауле инвалид детства Виталий Седухинский, которого кондукторы высадили из автобуса в 40-градусный мороз, скончался от обморожения. Мужчина провел на остановке 12 часов и не мог попросить о помощи, так как не умел говорить.