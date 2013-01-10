В Барнауле возбудили дело по факту гибели инвалида, замерзшего на улице

Сотрудники следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти 28-летнего инвалида Виталия Седухинского, скончавшегося в краевом центре термических поражений 8 января.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), сообщили РБК в пресс-службе СК РФ.

Мужчина, высаженный из автобуса в 40-градусный мороз, провел на конечной остановке 12 часов, получив серьезное обморожение. Инцидент имел широкий общественный резонанс.

По данным следствия, в декабре 2012г. инвалид уехал от остановки в районе Старого Базара до конечной станции в поселке Новосиликатный, где и застрял. Мужчина не мог попросить о помощи, так как не умел разговаривать. Спустя 12 часов его обнаружила женщина, которая и вызвала скорую помощь.

В больнице у инвалида ампутировали кисти рук. Кроме того, врачи зафиксировали у госпитализированного высокую температуру.

Мать инвалида обратилась в полицию сразу после исчезновения сына, однако сотрудники правоохранительных органов не приняли меры к розыску молодого человека. Тем не менее в СКР отказали в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских ввиду отсутствия состава преступления в их действиях.

Теперь же следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствию предстоит выяснить причины гибели инвалида, а также исследовать полноту и квалифицированность действий врачей медицинского учреждения.