На брифинге Госдепа журналисты вступились за коллег из России

Американские журналисты вступились за своих российских коллег с телевидения, на вопросы которых отказалась отвечать представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Стенограмма брифинга опубликована на сайте дипведомства.

Нойерт в ответ на вопрос российского журналиста Александра Христенко о возможности российско-американских переговоров по вопросам безопасности и контроля за ядерными вооружениями заявила, что видео с «российским правительством», атакующим США ракетами, является предметом «нашей озабоченности». Когда другой журналист из России заметил Нойерт, что по видео нельзя сказать, что ракеты атакуют именно США, а просто летят в двух направлениях, представитель Госдепа отказалась дальше отвечать на вопросы россиян. «Вы тоже из России? Тогда идем дальше», — сказала она.

В ответ один из американских журналистов заметил, что журналисты «не являются российскими чиновниками, они просто задают вопросы о России». Нойерт заметила, что RT «и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством». Американский журналист Мэтт Ли повторил вопрос своего российского коллеги, усомнившегося в том, что российские ракеты на видео атаковали США. «Мэтт, я совершенно уверена, что это так и выглядит. Я бы Вас попросила сходить и посмотреть на это [видео]», — сказала Нойерт американскому журналисту.

Видео: Ruptly

Во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию 1 марта глава государства, рассказывая о новых вооружениях, сопровождал свое выступление видео и инфографикой. На одном из видео была изображена траектория полета крылатой ракеты с ядерной тягой, которая вылетает с территории России, пролетает над Европой, обходит рубежи ПРО в Атлантическом океане, облетает Южную Америку и затем летит над Тихим океаном в сторону США. Кроме того, президент презентовал новую баллистическую ракету «Сармат» с неограниченным радиусом действия, гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал», беспилотную субмарину и лазерное вооружение.

