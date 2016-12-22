Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в Венесуэле до $2

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить минимальную зарплату в стране на 58%. Об этом сообщает El Nacional.

По словам главы государства, с 1 марта минимальная зарплата вырастет с 248 тыс. до 392,5 тыс. боливаров. Как сообщает El Nuevo Herald, соотнося эту сумму с фактически используемым в стране курсом национальной валюты, устоявшимся на черном рынке, обещанное повышение зарплаты приблизилось к $2.

По официальному курсу новая минимальная зарплата превысила $12.

За 2017 год Мадуро шесть раз объявлял о повышении минимальной зарплаты.

Венесуэла переживает экономический кризис, галопирующую инфляцию и дефицит товаров первичного потребления на фоне политической нестабильности. Так, за 2017 год инфляция превысила 2600%. В феврале Венесуэла возглавила десятку «самых несчастных экономик мира» по версии Bloomberg. В том же месяце страну временно лишили права голоса в Генассамблее ООН из-за долгов по членским взносам.