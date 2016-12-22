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Венесуэлу временно лишили голоса в Генассамблее ООН
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Венесуэлу временно лишили голоса в Генассамблее ООН
Политика, 13 фев, 10:09
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Венесуэлу временно лишили голоса в Генассамблее ООН

Венесуэла временно лишена права голоса в Генеральной ассамблее (ГА) ООН из-за задолженности по членским взносам. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune со ссылкой на организацию.

«Согласно ст. 19 Устава ООН, страна-член, просрочивающая членские взносы в количестве, равном или превышающем задолженность за предыдущие два года, может лишиться права голоса в Генассамблее», — цитирует издание заявление Комитета по взносам ГА ООН.

В ООН отметили, что Венесуэла сама виновата в сложившейся ситуации, представив завышенные данные о своем ВВП, исходя из которого вычисляется ежегодный взнос. Поэтому ООН заключила, что членский взнос страны должен повыситься с 0,571% общего бюджета организации до 0,854%.

В 2017 году Венесуэла уже оказывалась в такой ситуации. Страна вновь получила право голоса после того, как выплатила часть своего долга.

Кроме Венесуэлы по той же причине временно лишены голоса в Генассамблее ООН еще семь стран: Центральноафриканская республика (ЦАР), Доминиканская республика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

В то же время Сомали, Коморские острова, Гвинея Биссау, Сан-Томе и Принсипи восстановили свое право голоса, несмотря на отсутствие в бюджете этих стран средств на выплату членского взноса.

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В Венесуэле развивается экономический и политический кризис, а инфляция к февралю достигла 4000%. На фоне падения цен на нефть, сокращения социальных программ и нехватки товаров первой необходимости президент Николас Мадуро распустил парламент и провел конституционную реформу.

В стране с весны 2017 года происходили кровопролитные столкновения между силами правопорядка и проправительственными активистами и оппозицией. В связи с действиями руководства страны в отношении некоторых должностных лиц Венесуэлы, в том числе президента Мадуро, США и другие страны запада ввели экономические санкции.

Теги: Генеральная Ассамблея ООН
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