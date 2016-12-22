Володин анонсировал принятие 30 законов для реализации послания Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученному 1 марта, депутатам предстоит принять более 30 законов. Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РБК.

«[Мы] насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо будет принять, и остановились, потому что там практически что ни вопрос, то необходимо законодательное обеспечение. В том числе и вопросы налогов, вопросы, связанные с демографией, и другие темы», — пояснил Володин.

По его словам, 1 марта думский Совет создал рабочую группу по разработке графика реализации послания. «Совет [Госдумы] создал рабочую группу, которая до 22 марта внесет предложения по графику обеспечения выполнения послания президента», — подытожил он.

Владимир Путин 1 марта в 14-й раз обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления президент дал правительству поручения, касающиеся экономических, социальных и экологических вопросов.

В частности, Путин заявил о необходимости снизить за шесть лет уровень бедности в два раза, а к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. По словам президента, «целью принципиально нового уровня» является повышение продолжительности жизни россиян до 80 с лишним лет к концу 2020-х годов. Помимо этого, он предложил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями и увеличить финансирование лечения таких заболеваний.

Кроме того, президент заявил о необходимости кардинально улучшить деловой климат, увеличить темпы роста экономики​ и повысить производительность труда.