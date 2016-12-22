СК начал проверку по факту смерти людей при пожаре в Раменском

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двоих человек при пожаре в жилом доме в подмосковном Раменском. Об этом сообщается на сайте СК по Московской области.

«1 марта 2018 года в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Кирова в городе Раменское, произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело одной женщины на лестничной клетке, другой — на балконе квартиры. Еще десять человек с различными повреждениями доставлены в Раменское ЦРБ», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, пожар начался из-за хлопка бытового газа. В СК отметили, что в доме частично обрушилась несущая стена.

В настоящее время сотрудники СК устанавливают обстоятельства произошедшего, причины задымления, количество пострадавших, а также причиненный ущерб.

Пожар в пятиэтажке подмосковного Раменского произошел утром 1 марта. Сообщалось, что при пожаре погибли два человека, от четырех до 11 человек пострадали. Также 30 человек были эвакуированы спасателями. Кроме того, было опубликовано видео, на котором видно, как жители дома, спасаясь от пожара, выпрыгивали из окон квартир.