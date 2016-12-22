Порошенко в видеообращении поздравил украинцев с победой над «Газпромом»

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями «Нафтогаза Украины» и поздравил их, а также всех украинцев с победой над «Газпромом» после решения арбитража Торговой палаты Стокгольма. Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Twitter Порошенко.

«Сегодняшним решением Стокгольмского арбитража Украина выиграла $4,6 млрд. Поздравляю всех украинцев с этой исторической, убедительной победой!» — также написал украинский президент. Согласно решению арбитража, который частично удовлетворил требования «Нафтогаза», «Газпром» должен выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

«Из этих средств будет оплачен газ, который потреблялся нами в очень тяжелом 2014 году. И в бюджет «Нафтогаза Украины» будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. Причем будут зачислены немедленно», — заявил Порошенко на встрече с представителями «Нафтогаза».

Судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» начались в Стокгольмском арбитраже еще в июне 2014 года. В декабре 2017 года арбитраж вынес решение по первой части спора касаемо цены на газ. Тогда Порошенко также поздравлял украинцев с «исторической победой». «Газпром» требовал от «Нафтогаза» уплаты за просроченную задолженность по газу, поставленному в ноябре—декабре 2013 года и апреле—мае 2014 года, а также погасить штрафы за недобор газа по правилу take or pay («бери или плати») на $56 млрд. Тогда арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» только $2 млрд за уже поставленный газ и проценты за просрочку.

Во второй части спора«Нафтогаз» выступил с требованием изменить методику расчета транзитного тарифа в соответствии с европейскими стандартами и компенсировать убытки за недопоставку объемов газа по транзиту.