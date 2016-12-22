Полиция начала проверку сообщения о перестрелке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку в связи с сообщением о перестрелке на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ​пресс-службу регионального управления МВД.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов, на место выехал наряд полиции, проводится проверка», — сообщили в полиции.

По данным портала 78.ru, инцидент произошел в районе 16:00. Как сообщает издание, стрельба велась из травматического оружия. «Я слышал звуки, думал, что это петарды, но это было не так. Я повернулся в сторону пиццерии, и оттуда вышли семь человек, одетые полностью в черное. Они стреляли в разные стороны. Мой знакомый видел, как оттуда выходил человек, весь в крови», — цитирует портал слова очевидца. Полиция ведет поиск двух машин, на которых скрылись участники события.

«Пятый канал» сообщил, что в результате перестрелки пострадала случайная прохожая. В нее попала одна из пуль, выпущенных из травматического пистолета.

В Москве 30 декабря произошла перестрелка неподалеку от Красной площади. Конфликт возник между посетителями одного из баров на Никольской улице. В результате пострадали два человека.