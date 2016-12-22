QIWI поможет производителям дронов создать блокчейн-платформу

«Дочка» группы компаний QIWI — QIWI Blockchain Technologies — договорилась об участии в разработке блокчейн-платформы SKYFсhain. Это первая платформа для беспилотных грузовых перевозок, основанная на технологии блокчейн.

О договоренностях между компаниями РБК рассказали их представители. По словам представителя SKYFchain Ильи Родина, QIWI ответствен за написание всего кода и блокчейн. SKYFchain должна предоставить средства на создание платформы. Для этого компания намерена провести ICO (initial coin offering, первичное размещение монет криптовалюты или токенов — жетонов, дающих определенные права), цель которого привлечь $5–30 млн. 1 марта начнет пре-ICO, на котором компания намерена привлечь $1 млн.

SKYFchain — подразделение компании SKYF, занимающейся разработкой и производством беспилотников грузоподъемностью до 250 кг и дальностью полета до 350 км (при нагрузке 50 кг). Разработчик платформы SKYF — ООО «Опытно-конструкторское бюро «Авиарешения», созданное группой российских инвесторов.

В настоящее время SKYF имеет несколько опытных образцов грузовых беспилотников, которые проходят испытания. Планируется, что серийное производство будет запущено в течение трех лет.

По ожиданиям Родина, среди основных заказчиков продукции SKYF будут логистические компании, которые смогут доставлять свои товары в удаленные регионы, где альтернативой выступают либо дорогие рейсы вертолетов, либо долгая и ненадежная перевозка грузов по бездорожью. Также грузовиками-беспилотниками заинтересовались представители сельскохозяйственной индустрии, которые могли бы использовать дроны для опыления посевов химикатами.

QIWI Blockchain Technologies была создана 1 марта 2017 года как подразделение QIWI для разработки и внедрения блокчейн-технологий в платежную экосистему QIWI. Компания участвует в разработке блокчейн платформ, проведении экспертиз и внешнем консалтинге для сторонних организаций. Ранее QIWI Blockchain Technologies разработала логистическую блокчейн-платформу для ФГУП «Морсвязьспутник».​