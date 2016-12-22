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Путин ответил «поиграем» на предложение Ильи Ковальчука
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Путин ответил «поиграем» на предложение Ильи Ковальчука
Зимняя Олимпиада — 2018, 28 фев, 18:58
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Путин ответил «поиграем» на предложение Ильи Ковальчука

Президент России Владимир Путин принял приглашение хоккеиста Ильи Ковальчука после церемонии награждения призеров и победителей Олимпиады-2018 в Кремле поиграть в хоккей.

«Поиграем», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

После официальной церемонии, когда гостям вынесли бокалы с шампанским, Ковальчук обратился с предложением к президенту. Российский лидер согласился.

Путин вручил награды призерам Олимпиады
Общество

В среду, 28 февраля, президент России вручил государственные награды в Кремле победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Он назвал огромным подарком для миллионов российских болельщиков победу в соревнованиях по хоккею. «Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но все-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото», — отметил российский лидер.

Ковальчук стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане. Сборная России по хоккею 25 февраля впервые за 26 лет завоевала золотые медали на Олимпиаде. Основное время матча со сборной Германии закончилось вничью, 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил Кирилл Капризов.

Теги: Илья Ковальчук , Владимир Путин , хоккей , Олимпиада 2018 , госнаграды
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