В Москве пресекли незаконную продажу ювелирных украшений на 1,2 млрд руб.

Федеральная таможенная служба (ФТС) пресекла в крупных торговых центрах Москвы незаконную торговлю ювелирными украшениями на сумму не менее 1,2 млрд руб. Об этом сообщает ФТС.

Как отмечается в сообщении, члены транснациональной преступной группы ввозили и торговали украшениями известных марок, такими как Cartier, Graff, Damiani, Van Сleеf, Chopard. Список задержанных товаров включает 2,3 тыс. ювелирных изделий, 10 часов иностранных брендов и 48 упаковок с камнями различных цветов, огранки и размера. В ФТС отметили, что ювелирные изделия не были опломбированы бирками или ярлыками, на некоторых из них не было оттисков государственных пробирных клейм, а также их нахождение на территории ЕАЭС не было подтверждено документами. Таможенники узнали о преступной схеме и вскрыли ее во время проверочных мероприятий, которые они провели в ТЦ Москвы.

В службе рассказали, что украшения ввозились в Россию из Италии, Израиля, Турции и Азербайджана. Этим бизнесом занималась крупная транснациональная преступная группа в течение шести лет. Ранее ее члены были задержаны таможенниками в столичных аэропортах. У них находили незадекларированные ювелирные изделия и камни. В ФТС рассказали, что в 2017 и 2016 годах против них были возбуждены три уголовных дела.