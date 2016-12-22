Путин раскрыл одну из тем послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин поставил задачу последовательно очищать от криминала и серых схем банковскую сферу и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Об этом он заявил на итоговой коллегии МВД за 2017 год, передает корреспондент РБК.

При этом следует уделить внимание поддержанию комфортной деловой среды и препятствовать необоснованному преследованию предпринимателей, отметил президент. «Об этом я завтра буду еще говорить в послании [Федеральному собранию]. Но такие события подрывают доверие общества к власти», — добавил Путин.

В целом президент назвал борьбу с экономическими преступлениями важным направлением работы министерства. Также Путин сказал, что за последние годы в работе МВД не произошло кардинальных улучшений. Общий уровень раскрываемости преступлений, по его словам, «скачет» — то растет, то опять снижается. Ранее в феврале Путин в Новосибирске заявил, что посвятит часть своего послания Федеральному собранию проблемам отечественной науки.