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ФАС начала расследование из-за роста тарифов на СМС-рассылки
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ФАС начала расследование из-за роста тарифов на СМС-рассылки
Бизнес, 28 фев, 13:35
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ФАС начала расследование из-за роста тарифов на СМС-рассылки

Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении четырех крупных операторов мобильной связи: МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон» и Tele2, сообщила РБК глава управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Расследование из-за роста тарифов на СМС-рассылки для банков будет длиться до 20 марта, рассказала она. По его итогам ведомство либо выдаст оператором предупреждение, либо возбудит дело.

Антимонопольщики начали расследование по поручению Межрегионального банковского совета при Совете Федерации, данному 26 февраля (текст поручения есть у РБК). В документе указано, что расследование поручено провести «по факту резкого повышения стоимости рассылки СМС-сообщений для кредитных организаций ведущими операторами сотовой связи». Из-за роста тарифов затраты банков на информирование клиентов увеличатся, также это повлияет на «снижение ценовой доступности финансовых услуг» для клиентов кредитных организаций, говорится в тексте поручения.

Операторы мобильной связи в последние месяцы повысили стоимость СМС-рассылки для корпоративных клиентов, в декабре это сделала МТС, а «ВымпелКом» потребовал отправлять сообщения только на кириллице, писал РБК. «ВымпелКом» также с 1 февраля поменял одну из тарифных опций услуги СМС-рассылки, а «МегаФон» — тарифы на рассылки.

«МегаФон» и «ВымпелКом» подняли цены на СМС-рассылки
Технологии и медиа

В конце 2017 года крупные банки пожаловались в ФАС на действия МТС, писала газета «Коммерсантъ», назвав увеличение тарифов «необоснованным» и «резким». Национальный совет финансового рынка также направил жалобу на «ВымпелКом». В МТС заявили газете, что в компании ввели единую цену за СМС для борьбы с «нежелательными рассылками» и что она хочет обеспечить равные условия получения услуги. В «МегаФоне» заявили РБК, что изменение цен на СМС-рассылки связано с ростом затрат на развитие этой услуги, шаг «соответствует реалиям рынка». В «ВымпелКоме» тогда изменение тарифов не прокомментировали.

Межрегиональный банковский совет возглавляет зампред верхней палаты Евгений Бушмин, в его состав входят глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, указано на сайте верхней палаты. В состав совета также входят президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Георгий Агапцев, главный аудитор Центробанка Валерий Горегляд, замминистра финансов Алексей Моисеев, другие чиновники, представители банков, бизнес-объединений, сотрудники ЦБ.

Теги: Федеральная антимонопольная служба , СМС-рассылки , «ВымпелКом» , МТС , «МегаФон» , Tele2 ...
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