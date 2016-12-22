«МегаФон» и «ВымпелКом» подняли цены на СМС-рассылки

С 1 февраля «МегаФон» поменяет тарифы на СМС-рассылки, а «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — одну из тарифных опций этой услуги. Соответствующие уведомления операторы разослали своим партнерам. По словам владельца сервиса СМС-рассылок sms.ru Аркадия Кулева, стоимость рассылки транзакционных сообщений (о банковских операциях) клиентам «МегаФона» вырастет в 3,6 раз, до 1,1 руб. за штуку. Цена сервисных сообщений (вход в личный кабинет, смена пароля и пр.) для крупных компаний увеличится примерно в 2 раза, рекламных — более чем на 60%. Расценки для среднего и малого бизнеса, которые рассылают небольшое количество СМС, вырастут на 26%, рассказал Кулев. «ВымпелКом» увеличил стоимость отправки одной СМС клиентами услуги «Мультиподпись» (в основном ее используют небольшие компании) на 24%.
По словам председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, уведомления об изменении тарифов на СМС-рассылки получили и кредитные организации. «Операторы чаще всего дифференцированно повышают тарифы. При этом для отдельных игроков рынка могут устанавливаться специальные скидки. Но даже с учетом этих специальных условий можно с уверенностью сказать, что стоимость услуги СМС-рассылки для всех кредитных организаций станет дороже», — говорит Андрей Емелин. Директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка Виктор Носов рассказал, что в банк поступила информация об увеличении цены за СМС (в том числе транзакционные), но пока только от «МегаФона» и МТС. По его словам, цена услуги увеличится более, чем в два раза, поэтому, с учетом объемов операций клиентов в банке, рост стоимости рассылок в абсолютных цифрах «очень ощутимый».
Руководитель пресс-службы Мегафона Юлия Дорохина подтвердила, что с 1 февраля оператор меняет стоимость СМС-рассылок для агрегаторов и планирует доработать тарифы для корпоративных клиентов. «Изменение цен на услуги СМС-информирования — логичный и соответствующий реалиям рынка шаг, продиктованный, в том числе, затратами на развитие услуги, например, как в части таргетинга, так и в части защиты абонентов от спама», — сообщил Дорохина. Представитель «ВымпелКома» отказался прокомментировать изменение тарифа.
Спор с историей
С декабря 2017 года стоимость СМС-рассылок для корпоративных клиентов увеличил МТС. Как сообщал «КоммерсантЪ», НСФР и 17 банков, в том числе Альфа-банк, Московский кредитный банк и Райффайзенбанк в конце года пожаловались на это в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). В письме ведомству (копия есть у РБК) говорилось, что с 1 декабря 2017 года МТС осуществило «необоснованное, резкое (с 0,68–0,75 руб. до 1,5 руб., то есть на 100–120% за одно сообщение) прямое увеличение стоимости СМС-сообщений для кредитных организаций». Представитель МТС объяснял изменение цен отменой дифференцированной шкалы, когда цена одной СМС зависела от объема рассылки.
Кроме того, НСФР пожаловался и на «ВымпелКом», указав, что требование компании с 1 декабря 2017 года отправлять сообщения исключительно на кириллице ведет к косвенному подорожанию услуги. Из-за того, что максимальное число символов в одном сообщении на латинице в 2,3 раза превышает число символов на кириллице, банкам пришлось либо сократить шаблоны сообщения, либо увеличить количество отправляемых сообщений. Первый вариант связан с дополнительными тратами на доработку банковского программного обеспечения, второй — с увеличением траты на СМС-информирование клиентов. ФАС должна рассмотреть жалобу до 20 марта.
В предыдущий раз спор вокруг цен на СМС-рассылки завершился в пользу операторов связи. В конце 2014 года «МегаФон» и МТС, а в 2015 году «ВымпелКом» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) изменили тарифы на СМС-рассылки. Новые условия сделали невозможным объединение заказчиков рассылок, например банков, в пулы для получение скидок за объем. Один из клиентов, страховая компания «СОГАЗ-Мед», пожаловался на новые расценки в ФАС. В апреле 2017 года ФАС пришла к выводу, что тарифы для заказчиков рассылок СМС абонентам МТС выросли на 176%, «МегаФона» — на 116%, «ВымпелКома» — на 77%, а «Т2 Мобайла» — на 33%, и признала действия этих компаний нарушающими закон «О защите конкуренции», обязав их изменить тарифную политику. Однако операторы оспорили предписание ФАС в суде. Представители крупнейших сотовых компаний настаивали, что СМС — не единственный способ информирования, для этих целей можно использовать электронную почту и мессенджеры.
По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, они «получили несколько жалоб на действия четырех операторов сотовой связи — МТС, «ВымпелКома», «МегаФона» и Tele2, связанные с ценообразованием на услуги СМС-рассылки». «Расследование на предмет установления наличия или отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства проводится в отношении всех четырех операторов связи. Безусловно, ФАС при проведении расследования будет учитывать позицию суда по предыдущему решению ведомства», — сказала она.
Без альтернативы
Кулев из sms.ru не заметил снижения количества СМС-рассылок после того, как МТС увеличил цены. «Наоборот, видим, что страна выходит из кризиса, в декабре 2017 года количество рекламных рассылок выросло по отношению к декабрю 2016 года в два раза. Мы увеличили клиентскую базу на 30%», — рассказал он. Не увидел снижения количества рассылок и собеседник РБК, близкий к другому участнику рынка СМС-информирования. Однако он оговорился, что это может быть связано с тем, что «клиенты пока не получили счета за декабрь».
По его словам, основное негативное влияние от изменений тарифов должны ощутить банки, как основные потребители услуги. «Они скорее будут повышать цены на мобильный банкинг для клиентов, чем откажутся от СМС-рассылок. Охват сотовых сетей, скорость доставки сообщений по ним не сопоставимы с другими способами информирования. Транзакционные СМС требуют моментальной доставки, например, те же одноразовые пароли для совершения покупок в интернете», — говорит собеседник РБК.
Это подтверждает и Андрей Емелин. «Операторы связи пользуются тем, что СМС для банков является основным каналом связи с клиентами, на остальные способы (мессенджеры, электронная почта и пр.) приходится в среднем менее 5%», — считает он, добавляя, что ни один канал кроме СМС не способен обеспечить необходимую оперативность и гарантированность доступа к большинству клиентов.