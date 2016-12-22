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Минспорта заявило об отсутствии угроз для соревнований в России
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Минспорта заявило об отсутствии угроз для соревнований в России
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Минспорта заявило об отсутствии угроз для соревнований в России

Проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе Министерства спорта.

«Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне», — подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе отметили, что максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

В пресс-службе добавили, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы в 2017 году. Новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля, был утвержден на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года.

СМИ узнали о возможном запрете России подавать заявки на соревнования
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«Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований. Никто никогда не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА непростой. Это вопрос ни одного дня. Мы усиленно над ним работаем», — подчеркнули в Минспорта.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент организация полностью реформирована, аудит показал готовность к работе. «В мае будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА. Для нас это сейчас одна из основных задач», — добавили в пресс-службе.

27 февраля издание «Чемпионат» сообщило, что Россию могут лишить права подавать заявки на проведение международных соревнований. Такой вывод был сделан на основе новой редакции международного стандарта, вступающего в силу с 1 апреля. Согласно документу, международные спортивные федерации могут принимать заявки на проведение чемпионатов мира, а также других международных мероприятий «только от тех стран, правительство которых ратифицировано, приняло, утвердило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, национальный олимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство которых соответствуют настоящему кодексу».

Фигуристы ответили на возможный запрет России проводить соревнования
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Отвечая на вопрос РБК, действительно ли России будет запрещено подавать заявки, в WADA процитировали положение из международного стандарта соответствия подписантов кодексу.

WADA признало РУСАДА не соответствующей стандарту в 2015 году, а в ноябре 2017 года агентство отказалось восстанавливать членство РУСАДА в организации. Расследованием дела о манипуляциях с пробами занимается Следственный комитет России. В начале февраля в WADA заявили, что у агентства не складываются отношения с российскими следователями.

Теги: соревнования , РУСАДА , WADA , Минспорта
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