Минспорта заявило об отсутствии угроз для соревнований в России

Проведению запланированных в России международных соревнований ничего не угрожает, сообщили РБК в пресс-службе Министерства спорта.

«Мы полностью сосредоточены на организации тех турниров, право на которые Россия уже получила. И мы гарантируем, что они будут проведены на самом высоком уровне», — подчеркнули в ведомстве. В пресс-службе отметили, что максимальное внимание уделяется и чемпионату мира по футболу, и зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске в 2019 году.

В пресс-службе добавили, что выдержки из документа, которые сейчас активно обсуждаются, были опубликованы в 2017 году. Новый международный стандарт по соответствию, который вступает в силу 1 апреля, был утвержден на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года.

«Это подход ко всем странам, которые претендуют на проведение соревнований. Никто никогда не отрицал, что процесс восстановления РУСАДА непростой. Это вопрос ни одного дня. Мы усиленно над ним работаем», — подчеркнули в Минспорта.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент организация полностью реформирована, аудит показал готовность к работе. «В мае будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА. Для нас это сейчас одна из основных задач», — добавили в пресс-службе.

27 февраля издание «Чемпионат» сообщило, что Россию могут лишить права подавать заявки на проведение международных соревнований. Такой вывод был сделан на основе новой редакции международного стандарта, вступающего в силу с 1 апреля. Согласно документу, международные спортивные федерации могут принимать заявки на проведение чемпионатов мира, а также других международных мероприятий «только от тех стран, правительство которых ратифицировано, приняло, утвердило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, национальный олимпийский комитет и национальное антидопинговое агентство которых соответствуют настоящему кодексу».

Отвечая на вопрос РБК, действительно ли России будет запрещено подавать заявки, в WADA процитировали положение из международного стандарта соответствия подписантов кодексу.

WADA признало РУСАДА не соответствующей стандарту в 2015 году, а в ноябре 2017 года агентство отказалось восстанавливать членство РУСАДА в организации. Расследованием дела о манипуляциях с пробами занимается Следственный комитет России. В начале февраля в WADA заявили, что у агентства не складываются отношения с российскими следователями.