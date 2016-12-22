WADA ответило на сообщения о запрете России проводить соревнования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало РБК сообщения о запрете России подавать заявки на проведение международных соревнований.

Ранее о том, что Россию могут лишить права подавать заявки на проведение международных соревнований, сообщал портал «Чемпионат». Издание сделало такой вывод на основе ст. 20.3.11 новой редакции международного стандарта соответствия подписантов кодексу WADA, который вступает в силу с 1 апреля. В нем говорится, что заявки на проведение международных соревнований могут приниматься только от тех стран, «правительство которых ратифицировано, приняло, утвердило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО [против допинга в спорте], Национальный олимпийский комитет и Национальное антидопинговое агентство которых соответствуют настоящему кодексу».

В ответ на вопрос, действительно ли России будет запрещено подавать заявки, в WADA процитировали положение из международного стандарта соответствия подписантов кодексу.

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина прокомментировала РБК сообщения о запрете подачи заявок для России, что прежде всего необходимо дождаться 1 апреля. «Надо дождаться 1 апреля, и тогда увидим, что будет. В России планируется шесть международных мероприятий, и не думаю, что кто-то будет рад их отмене», — сообщила РБК пресс-атташе Федерации фигурного катания.

В 2015 году WADA признало РУСАДА не соответствующей стандарту, а в ноябре 2017 года агентство отказалось восстанавливать членство РУСАДА в ор​ганизации. В настоящий момент расследованием дела о манипуляциях с пробами занимается Следственный комитет России. В начале февраля в WADA сообщили, что у агентства не складываются отношения с российскими следователями.