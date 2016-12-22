В Госдуму внесли законопроект об отмене налога на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который освобождает от налогов ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Документ опубликован на сайте правительства.

Предлагается внести изменения в ст. 217 Налогового кодекса в связи с принятием закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», говорится в пояснительной записке. Законопроект предусматривает расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. «К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — отмечается в пояснительной записке. Законопроект был одобрен правительством 22 февраля.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января предоставляются ежемесячные выплаты семьям при рождении или усыновлении первого ребенка. Право на получение этих денег получили семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону. Выплаты предоставляются ежемесячно до достижения ребенком полутора лет. Сумма выплат равна величине прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. Параллельно закон ввел ежемесячные выплаты с января и на второго ребенка. Условия выплат такие же. При этом в случае получения ежемесячных выплат на второго ребенка одновременно из материнского капитала ежемесячно вычитается сумма, равная величине выплаченных денег.