СК заподозрил замначальника красноярского ГУ МВД в превышении полномочий

Заместитель начальника главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Кузнецов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следствие полагает, что в 2012 году Кузнецов и его сообщник, замначальника тылового обеспечения ведомства Андрей Петрученя подписали акты приемки не выполненных фактически работ по строительству СИЗО в Норильске.

На основании документов было перечислено более 200 млн руб. При этом следственного изолятора в Норильске до сих пор нет.

Следователи проводят обыски в служебных кабинетах ГУ МВД России по Красноярскому краю.