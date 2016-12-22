Госдеп обвинил Россию в несоблюдении режима прекращения огня в Сирии

Поддержка Москвой сирийского правительства показывает, что Россия не придерживается режима прекращения огня в Арабской Республике. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Я бы отметила, что Россия поддержала прекращение огня [проголосовав за резолюцию о гуманитарной паузе в Сирии]. Но, очевидно, Россия не придерживается режима прекращения огня, потому что продолжает спонсировать и поддерживать правительство Башара Асада [президента Сирии]», — сказала представитель.

Нойерт добавила, что из-за действий России гибнут мирные жители региона. «Я нахожу ироничным то, что Россия призывает к созданию «гуманитарного коридора», «гуманитарной зоны», — сказала она.

Совбез ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию о введении перемирия сроком на 30 дней в Сирии. Представители террористических группировок не участвуют в перемирии. Позднее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что террористы сорвали проведение первой гуманитарной паузы в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.