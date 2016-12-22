Глава WADA рассказал о несложившемся сотрудничестве с СКР

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) не складываются отношения со Следственным комитетом России (СКР) касаемо расследования дела о манипуляциях в Московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявил глава WADA Крейг Риди, сообщает ТАСС.

«Нам прислали приглашение с предложением работать совместно с СКР. Мы написали ответ, выразив согласие, но за этим ничего не последовало», — сказал Риди. Он отметил, что три недели назад WADA вновь направляло обращение в СКР, «но и на этот раз ничего не последовало». «По моему мнению, мяч плотно осел именно на стороне СКР», — добавил Риди. WADA требует предоставить ему доступ к допинг-пробам спортсменов, которые были опечатаны в Московской антидопинговой лаборатории в ходе расследования. В противном случае агентство отказывается признавать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу WADA.

Следователи в январе 2018 года собрали доказательства недостоверности показаний информатора WADA Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории. На основании показаний Родченкова комиссия WADA во главе с Ричардом Маклареном провела расследование и составила два доклада, в которых речь шла о созданной системе сокрытия употребления допинга в российском спорте, поддерживаемой государством.

В связи с этим российские спортсмены были отстранены от участия в зимних Олимпийских Играх-2018. В СКР опросили сотрудников Московской лаборатории, которые подтвердили, что допинг-пробы никто не менял. В ответ WADA заявило, что настаивает на верности результатов расследования комиссии Макларена и комиссии Международного олимпийского комитета по делу о манипуляциях с допинг-пробами.