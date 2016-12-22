На синей ветке метро произошел сбой в движении поездов
Общество, 27 фев, 20:20
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На синей ветке метро произошел сбой в движении поездов
На Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой в движении поездов. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
По словам источника «Интерфакса» в транспортном комплексе Москвы, движение поездов на синей ветке метро было прервано из-за технической неисправности подвижного состава по направлению в сторону центра.
В 20:08 мск движение поездов на участке от станции «Партизанская» до станции «Киевская» было восстановлено и в данный момент вводится в график.
В конце января произошел сбой в движении поездов между станциями «Щелковская» и «Партизанская» Арбатско-Покровской линии. Причиной сбоя стали технические неполадки кабеля связи.