На синей ветке московского метро произошел сбой

На Арбатско-Покровской линии московского метро по техническим причинам нет движения между станциями «Щелковская» и «Партизанская». Об этом сообщается в Twitter столичного метрополитена.

Движение приостановлено из-за проблемы с кабелем связи, безопасности пассажиров ничто не угрожает. «Службы метрополитена делают всё возможное для скорейшего возобновления движения», — уточняется в сообщении.

Ранее 22 января сообщалось, что на восточном участке линии увеличены интервалы движения поездов. 20 января метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Из-за обещанного синоптиками снегопада чаще проводят уборку предвестибюльных территорий и лестничных сходов.

