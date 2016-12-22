СМИ узнали о размещении бондов «Газпрома» на 500 млн швейцарских франков

«Газпром» намерен привлечь 500 млн швейцарских франков на пять лет при размещении еврооблигаций в Швейцарии. Об этом сообщают источники «Интерфакса» на финансовом рынке.

По словам источников, организаторами сделки выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и UBS.

Источник ТАСС на финансовом рынке отмечал, что в марте может произойти еще один выпуск евробондов «Газпрома», их сумма составит около €700 млн. Он добавил, что встречи с инвесторами насчет выпуска ценных бумаг в евро стартуют в середине марта.

В середине февраля стало известно, что «Газпром» в скором времени намерен выпустить так называемые самурай-бонды (облигации в иенах, выпущенные на японском рынке иностранным заемщиком) на сумму около $1 млрд. Об этом сообщил глава банка JBIC Тадаси Маэда в кулуарах Российского инвестиционного фонда в Сочи. Источник РБК в «Газпроме» отметил, что компания действительно рассматривает возможность такого размещения. «Японский рынок очень узкий и консервативный. Если будет риск не разместиться — не пойдем», — уточнил собеседник РБК.