«Газпрому» дадут гарантии для размещения «самурай-бондов» на $1 млрд

«Газпром» намеревается разместить «самурай-бонды» на японском рынке на сумму порядка $1 млрд. Гарантии для сделки предоставит японский банк международного сотрудничества JBIC

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

О том, что «Газпром» планирует выпустить так называемые самурай-бонды (облигации в иенах, выпущенные на японском рынке иностранным заемщиком) примерно​ на $1 млрд, рассказал глава банка JBIC Тадаси Маэда журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Газпром» готовит «самурай-бонды» на токийском рынке примерно​ на $1 млрд, мы будем предоставлять гарантии. «Газпром» — крупная компания, новый бренд для рынка Токио», — цитирует «РИА Новости» Маэду. По его словам, сейчас обсуждаются сроки размещения ценных бумаг. «Объем пока не определен, но бумаги будут в иенах», — добавил Маэда.

Официальный представитель «Газпрома» отказался комментировать слова японского банкира и сослался на финансовое законодательство, которое запрещает заемщику анонсировать такие планы. Источник РБК в «Газпроме» их, однако, подтверждает: «Я бы сказал, что «Газпром» рассматривает возможность такого размещения, вероятность есть». Но собеседник добавил, что «японский рынок очень узкий и консервативный»: «Если будет риск не разместиться — не пойдем».

Пока никто из российских компаний не размещал «самурай-бонды», так что «Газпром» может стать первопроходцем, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов «Уралсиба» Ольга Стерина. Вероятно, таким образом эмитент пытается расширить базу инвесторов. Однако она сомневается, что это станет распространенной практикой для российских компаний, поскольку для рынка это слишком экзотичный и негибкий долговой инструмент. Например, не у всех эмитентов есть возможность делать валютный своп в иены.

Дмитрий Маринченко, директор Fitch Ratings, считает, что для российских компаний размещение «Газпрома» в Японии, если оно состоится, станет пробным шаром. «Риск в том, что это узкий рынок, инвестор не знаком с российскими компаниями, но если «Газпром» разместится удачно, за ним могут последовать и другие», — рассуждает аналитик. По его мнению, «Газпрому» иены не нужны и он хеджирует валютные риски в долларах США.

Эксперт не усмотрел в таком размещении санкционных рисков, так как «Газпром» не находится под финансовыми санкциями. С другой стороны, аналитик считает, что для «Газпрома» выход на азиатские рынки, в том числе японский, это способ застраховаться на случай ужесточения санкционного режима со стороны США. «Это особенно важно в контексте того, что в ближайшее время «Газпрому» придется много занимать: в ближайшие два года ему предстоит выплата $20 млрд по прежним заимствованиям. Кроме того, из-за масштабных строек его свободный денежный поток будет отрицательным как минимум до конца 2019 года», — отмечает Маринченко.

Японские компании Mitsui и Mitsubishi являются партнерами «Газпрома» в проекте «Сахалин-2», в рамках которого намечается строительство третьей очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), японцев также активно зовут в другие проекты в области ТЭК и СПГ. Глава банка JBIC в Сочи заявил также о планах предоставить финансирование двум новым проектам НОВАТЭКа, заводу «Арктик СПГ» и проекту по строительству газового хаба на Камчатке, в том случае если в них появятся японские акционеры.

Некоторые американские компании периодически выходят на японский рынок евробондов, как правило, это фирмы, которые у всех на слуху, вроде General Electric, Walmart, Starbucks и Coca Cola, отмечает Маринченко. Европейские компании, в том числе энергетические, в таких экспериментах практически не участвовали, за редким исключением, например, за последние три года Renault разместила в Японии четыре выпуска евробондов. Также в 2012 году в Японии разместилась Qatar Petroleum на 85 млрд иен (почти $800 млн) — компания знакома японцам по рынку СПГ.